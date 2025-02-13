Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, Gerginlik Yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Derece Doğal Sit Alanına inşa edildiği belirlenen 5 kaçak yapıdan 4'ü yıkıldı, bir yapı için süre verildi.

Bodrum Belediyesi, Gürece Mahallesi'nde tespit edilen ve hukuki süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışma başlattı.

İş makineleri ile bölgeye giden belediye ekipleri, polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkımı başlattı.

3. Derece Doğal Sit Alanı olduğu belirtilen bölgedeki yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ekiplere zorluk çıkardı. Görevlilere tepki gösteren ve zaman zaman da arbedeye yol açan kişilere, polis ekipleri müdahale etti.

Emniyet yetkilileri gerginliğin artmaması için bölgede toplanan kalabalığı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada bazı kişiler de kaçak yapıların üzerine çıkarak yıkımın yapılmasını engellemek için direndi.

Bölgedeki 5 kaçak yapıdan 4'ü büyük ölçüde yıkılırken, yapılardan biri için ise mülk sahibinin yıkımı kendisinin gerçekleştireceğini taahhüt etmesi üzerine süre verildi.

Ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.