Bodrum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 9 Bin 400 Adet Sigara Ele Geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda çok miktarda sigara ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölköy Mahallesinde S.A. isimli şahsa kargo ile kaçak sigara geleceği bilgisinin alındı. Bugün KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda toplam 470 paket (9 bin 400) adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.