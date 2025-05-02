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Bodrum'da Kaçak Kazı Yaparken Göçük Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Kaçak Kazı Yaparken Göçük Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan Ali Yağar, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte, Yağar'ın cansız bedeni sonradan bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 arkadaşıyla kaçak kazı yapıp define arayan Ali Yağar (49), göçük altında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için ormana giden Ali Yağar ve yanındaki 2 arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından güçlükle çıkarılan Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen diğer 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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