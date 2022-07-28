Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bodrum Belediyesi ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü iş birliğinde ilçedeki kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda Gümbet, Bitez, Müsgebi-Yahşi Plajı ve Türkbükü Sahili'ndeki 63 kaçak iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Koyunbaba ve Yahşi'de iki kaçak ve ruhsatsız iskelenin sökümünü yaptı.

Yarımada genelinde, izinli ruhsatlı olan iskelelerin ilgili yeni yönetmelik gereğince ruhsat süreleri bitiminde ruhsatları yenilenmeyerek kaldırılacağı bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kıyı kullanımını adeta kendileri için özelleştirenlere karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Aras, "Bazı kaçak ve ruhsatsız yapılan iskeleler nedeniyle vatandaşlara sahilden geçiş imkanı bile bırakmamışlar. Yıkım programına alınan yapılar dışında ekiplerimizin denetimleri aralıksız sürüyor. Gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek inceleniyor." ifadesini kullandı.

AA / Ali Ballı - Güncel

İklim Değişikliği Gümbet Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title