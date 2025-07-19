Bodrum'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Lastik Bot Kurtarıldı

Bodrum'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Lastik Bot Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda 2 organizatör de yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 37 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Temmuz'da saat 07.35'te Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 17'si çocuk olmak üzere 37 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör de yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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