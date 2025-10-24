Bodrum'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı olayda 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 14'e yükseldi.

Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "24 Ekim 2025 tarihinde saat 01.06'da Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir ihbar üzerine, Muğla ili Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede bir şahıs yardım talebinde bulunmuştur. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK) sevk edilmiştir. Yardım talebinde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Şahsın ifadesinde, lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, botta toplam 18 kişinin bulunduğunu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söylemesi üzerine ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başlamış, Çelebi Adası'na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmenle birlikte toplam 2 kişi sağ kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış timi ve 1 Helikopter ile devam etmektedir" denildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),