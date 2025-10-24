Haberler

Bodrum'da Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı; 17 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölü sayısı 17'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1) BODRUM'DA KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI; 17 ÖLÜ (4)

3 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı olayda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen kaçak göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ve 16 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

2) EDREMİT KÖRFEZİ'NDE LODOS FIRTINASI NEDENİYLE BAZI KÜÇÜK BALIKÇI TEKNELERİ BATTI

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde öğleden sonra aniden etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle kıyıda bağlı tekneler zarar gördü. Bazı küçük balıkçı tekneleri batarken, bazıları ise dalgaların etkisiyle sahile sürüklendi.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bazı tekneler zarar gördü, bazı küçük balıkçı tekneleri battı. Batı tekneler ise yer yer 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle kıyaya sürüklendi.

Balıkçılar teknelerini korumak için sahilde hazır bulunurken; yetkililer ise vatandaşları denize açılmamaları yönünde uyardı. Lodosun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

