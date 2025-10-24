Bodrum'da Kaçak Göçmen Botu Faciası: Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

3 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı olayda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen kaçak göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ve 16 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),