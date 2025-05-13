Bodrum'da İzinsiz Tekneler Kaldırıldı, 40 Ton Atık Toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile izinsiz bağlı olan tekneler bölgeden kaldırılırken, deniz dibinde yapılan temizlik çalışmasında 40 ton katı atık toplandı. Öte yandan, teknelerin kaldırılmasıyla vatandaşların yüzmek için denize girdiği bölgeler daha güvenli bir hale getirilmiş oldu.

Torba Mahallesi'nde bulunan yemyeşil orman ile masmavi denizin buluştuğu bölgede izinsiz bağlama yaptıkları tespit edilen tekneler ile bağlı bulundukları yasa dışı tonozlar Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından bulundukları yerden kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı. Sahipli tekneler sahipleri tarafından sahipsiz tekneler ise ekiplerce bölgeden kaldırıldı. Yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında ise 40 ton katı atık toplandı. Teknelerin bölgeden kaldırılmasıyla birlikte bölge yüzme alanı şamandıraları ile donatılarak vatandaşların emniyetli bir şekilde denizden yararlanması sağlandı.

Bodrum Yarımadası'nda diğer bölgelerde de benzer şekilde bulunan teknelerin bulundukları bölgeden uzaklaştırılması sağlanacağı bildirildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),