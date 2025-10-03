Bodrum'da İstanbul'daki Kurşunlama Olayının Şüphelileri Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul'daki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 Eylül'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki mekanı kurşunladıkları öne sürülen E.D.D. ve A.A'nın Yunanistan'a kaçmak üzere Bodrum'a geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin, Gölköy Mahallesi'ndeki evde saklandıkları ve kaçma hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli ile saklanmalarına ve kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen T.A, Ç.G. ve E.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.