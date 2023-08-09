Bodrum'da isale hattı patlaması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü konuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikleti ile seyrettiği sırada ana isale hattının patlaması sonucu köpeği ile birlikte yaralanan Cemal Serkan Özbey dehşet anlarını anlatırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Dün, Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde adeta bomba gibi patlayan isale hattı, yolda 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden 42 yaşındaki Cemal Serkan Özbey ve köpeğini yaralamıştı. Motosikletin de maddi hasar aldığı patlama sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbey ve veterinere götürülen köpeği 'Sofya'nın tedavisi tamamlandı. Ayağından yaralanan Özbey'e bir haftalık rapor verildi.

Patlama anı ve Cemal Serkan Özbey'in yaşadıkları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün hastaneden çıkıp Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki iş yerine gelen Özbey, dehşet anlarını anlattı. Dün olayın olduğu esnada ablasının evinden iş yerine gittiğini dile getiren Özbey, "Motosikletimle yolda giderken sular akmaya başladı. Sulardan kaçıp yoluma devam etmek isterken birden patlama oldu. Motoru sağ tarafa doğru attı. Düştük ve ayağımdan yaralandım. Şu anda üzerine basamıyorum. Üzerine basarken biraz zorluk çekiyorum. Patlama esnasında köpeğim de yanımdaydı. Şükür ikimize de bir şey olmadı" dedi.

Olayın sorumluları ile ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Özbey, "Bu işin müsebbibi kimse, hangi kurumsa, bunlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Avukatım bu konuyla ilgilenecektir. Ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa bu konuyla ilgili sorumlularından şikayetçi olacağız. Motosikleti henüz bir ay önce almıştım. Motosiklet de hasar aldı. Köpeğimin sağlık durumu iyi. Ben hastanedeyken hemen veterinere götürüldü. Kız arkadaşım gelip aldı, veterinere götürdü. Onun da kontrolleri yapıldı. Allah'a şükür iyi" diye konuştu. - MUĞLA