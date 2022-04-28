BODRUM'DA İSALE HATTI PATLADI, CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, isale hattı patladı. Metrelerce yükselen su cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı iş yerlerini su bastı.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Akvaryum Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde isale hattı patladı. Patlaktan çıkan sular metlerce yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü. Artan su birikintisi nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İşletme sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel