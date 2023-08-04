Bodrum'da isale hattı patladı, asfalt yarıldı tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı ve cadde ve sokaklar dereye döndü. Patlama sonucunda asfalt yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. Bodrum'da ana isale hatları sürekli olarak patlamaya devam ediyor.

Bodrum'da isale hattı yine patladı, asfalt yarıldı tonlarca su boşa aktı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı tonlarca su boşa aktı.

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum'da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez'de daha önce sayısız patlak olan Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı. Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, yolda trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlattı. Patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi yaşanıyor.