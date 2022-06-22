Bodrum'da İş İnsanları Derneği'nin kuruluş etkinliği düzenlendi

Bodrum ilçesinde İş İnsanları Derneği'nin kuruluş etkinliği ve dernek binasının açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Jandarma Kavşağı'ndaki dernek binasının açılışına aralarında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile Meclis Başkanı İlhan Ersan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, MUSKİ Bölge Daire Başkanı Oğuz Kaan Bardakçı, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Mete Yılanlı, yaptığı konuşmada, geçmişte birçok değere sahip olan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Bodrum için iş insanları olarak bir yola çıktıklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Yılanlı, şöyle konuştu:

"Dernek çatısı altında herkesle birlikte olmak, bir olmak çok önemlidir. Dernek olarak bir olduk birlikte olduk. Dünyaya marka olmuş Bodrum'u daha da yüceltmek için adımımızı attık. Kasım ayından bu yana sizlerin desteği ile büyümeye devam ediyor ve yapılan yatırımların Bodrum için olup Bodrum'da kalmasına özen gösteriyoruz. Derneğimizin kapıları her sektörden insana açıktır. Tüm fedakarlıklarımızla birlikte Bodrum için çalışacağız, birlikte güçleneceğiz."

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Bodrum ve Milas'ın iki kardeş ilçe olduğunu ifade ederek, "Bodrum dünya açısından önemli bir marka. Üzerinde çok çalışılması gereken, projeler üretilmesi gereken bir marka. Bu dernek bu çalışmalara, bu projelere çok olumlu katkılar verecek." dedi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da Bodrum İş İnsanları Derneği'nin vizyonunu kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler vizyonu büyük iş adamlarısınız. Şu arkadaki manzara sizlerin vizyonunun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Onun için kendinizle gurur duyun. Görüş açınız, Bodrum için çok önemli. Zaten bu görüş açısı, sizlerin Bodrum için ne kadar faydalı, ne kadar yararlı olduğunu gösteriyor. Böyle bir derneği Bodrum'da kurduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra hep beraber güzel ve Bodrum'a yakışan işler yaparız."

Bodrum iş ve sosyal hayatının tanınan isimlerin katıldığı etkinlikte, sanatçılar Bülent Özdemir ve Gökçe de konser verdi.