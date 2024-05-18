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Bodrum'da inşaatlar yasağı hiçe sayıyor

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Bodrum'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat yasaklarına rağmen firmalar çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat firmalarının yasaklara aldırış etmemesi dikkat çekiyor.

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar tam gaz devam ediyor

MUĞLA - Bodrum'da turizm sezonunun gelmesiyle birlikte inşaat yasakları 15 Mayıs itibariyle başladı. İnşaat yasaklarını dinlemeyen firmalar çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat firmaları yasaklara aldırış etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin en pahalı komutlarının, villalarının ve malikanelerin satıldığı Bodrum'da hey yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mayıs'tan itibaren inşaat yasakları başladı. Turizm sezonu 15 Nisan'da başlarken, inşaat yasakları da 15 Mayıs tarihinde başladı. 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri ardasında devam edecek olan yasaklarda inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ince işler ve tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin ise izin alınarak yapılabileceği ifade edildi.

Yasaklar umurlarında olmadı

İnşaat rantının en yoğun olduğu bölge olarak bilinen Bodrum'da inşaat firmaları yasakların gelmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. İnşaatlarını bitirmeye çalışan firmaların gürültü, görüntü kirliliğine devam ettiği ağır vasıta araçlarının ise halen çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. İnşaat firmaları yasaklara aldırış etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise bir an önce denetimlerin başlaması gerektiğini ve inşaat çalışmalarının turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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