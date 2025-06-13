Bodrum'da İnşaat Yasaklarına Uymayanlara 7,5 Milyon Lira Cezai İşlem

Bodrum'da İnşaat Yasaklarına Uymayanlara 7,5 Milyon Lira Cezai İşlem
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırarak 584 işlem gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının ardından zabıta ekiplerince ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda, 461'i inşaat şantiyesi ve beton firmaları, 123'ü araçlar olmak üzere toplam 584 işlem yapıldı.

Yasaklara uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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