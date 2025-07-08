Bodrum'da İnşaat Yasaklarına Uymayan Firmalara 9 Milyon TL Ceza

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarına uymayan firmalara toplam 9 milyon 319 bin 379 lira cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da 15 Mayıs'ta inşaat yasakları başladı. Aradan geçen sürede zabıta ekiplerince Bodrum genelinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, 558'i inşaat şantiyesi ve 134'ü ise beton firmaları araçlarına olmak üzere toplam 692 işlem yapıldı, toplam 9 milyon 319 bin 379 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, Bodrum genelinde denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.