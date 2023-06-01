Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayan 293 firma para cezası aldı

Bodrum Belediyesi, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasakları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2023 gün ve 3746574 sayılı yazısı gereği, Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan 'ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınması' istendi. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, tespitler sonucu uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 293 firmaya işlem yaparken Kabahatler Kanunu'na istinaden para cezası uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirirken yasağı delen, kurallara uymayan, çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını mühürlemeye devam edecek.

Uygulanan para cezalarının caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin denetimleri sonrası yaptıkları mühürleme işlemlerine rağmen bazı firmaların ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını, belediye ekiplerinin yetkileri dahilinde sıkı bir denetim yürütüldüğünü belirtti.