Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 400 firma cezalandırıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına rağmen bazı şantiyelerde inşaat çalışmaları sürüyor. Son 15 günde yasağa uymadıkları belirlenen 400 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira para cezası kesildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyemiz, 400 şantiyede uygulama yaparak tebligatlar gönderdi. Bakanlık genelgesinin cezası yok hükmünde denilecek kadar düşük" dedi. İnşaatların devam etmesinden dolayı turistlerin rahatsız olduğunu söyleyen turizmci Eray Yaşyerli ise cezalar caydırıcı olmadığı için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, 'Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına' yönelik yasaklar kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs'ta gönderdiği yazıyla Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan 'Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını' istedi. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, son 15 günde, uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 400 firma hakkında işlem yapıp Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL para cezası uyguladı.

UYMUYORLAR, BAZI FİRMALAR İZİN ALDI

İnşaat yasağının başladığı ilk günden itibaren yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen birçok firma çalışmalarını sürdürüyor. Yarımada genelinde özellikle Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde inşaat çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü dikkati çekti. İnşaat firmaları işçileriyle 15 Haziran'a kadar anlaşma yaptıklarını, bu nedenle yarım kalan inşaatları tamamlamak durumunda olduklarını belirtti.

Öte yandan, bazı firmaların ise Valilik'ten özel izin alarak, yapılması aciliyet gerektiren inşaat işlerini 15 Haziran'a kadar tamamlamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi. İzinli olmasına rağmen gürültü yaptığı belirlenen firmaların çalışmalarının ise durdurulduğu belirtildi.

BAŞKAN ARAS: 15 HAZİRAN'A KADAR İZİN ÇIKARTILDI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bodrum'un yaşadığı önemli sorunlardan biri olan inşaat yasağı ihlallerinin suçlusu olarak, Bodrum Belediyesi'ni ve belediye başkanını göstermek bilgi veya vicdan eksikliğidir, çünkü inşaat yasağına belediye değil, bakanlık karar veriyor. Valilik ve kaymakamlık ise yasağı uygulamak zorunda. Bu gerçeğe rağmen belediyemiz, 400 şantiyede uygulama yaparak tebligatlar gönderdi fakat Valiliğimiz, bazı inşaat şirketleri için 15 Haziran'a kadar izin çıkarttı. Bunu gören diğerleri de inşaatlarına devam ediyor. Bakanlık genelgesinin cezası yok hükmünde denilecek kadar düşük."

'CEZALAR CAYDIRICI OLMADIĞI İÇİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

İnşaatların devam etmesinden dolayı turistlerin rahatsız olduğunu söyleyen turizmci Eray Yaşyerli, "Turizm bölgelerinde 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Ancak turizmin sezonunda olunmasına rağmen maalesef yasaklara uymayan birçok inşaat firması ve şantiyesi var. Özellikle sahil bandında otellerin bulunduğu noktalarda çalışmaların devam etmesi nedeniyle turizmciler olarak rahatsız oluyoruz. Tabii ki de sadece biz değil yerli ve yabancı turistler de aynı şekilde bu konuda çok rahatsız oluyor. Şikayetlerimizi ilgili yerlere iletiyoruz, işlem yapılıyor ancak cezalar caydırıcı olmadığı için çalışmalara devam ediyor. Turizmin en yoğun olduğu bu dönemde inşaatlardaki çalışmaların artık son bulmasını istiyoruz" dedi. (DHA)