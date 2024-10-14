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Bodrum'da İnşaat Yasağı Dönemi Son Buldu, 1,5 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Bodrum'da İnşaat Yasağı Dönemi Son Buldu, 1,5 Milyon Lira Ceza Uygulandı
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Bodrum'da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasakları çerçevesinde, 538 inşaat firmasına yaklaşık 1,5 milyon lira cezai işlem uygulandı. İnşaat faaliyetleri yarın itibariyle tekrar başlayacak.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasakları kapsamında denetlenen 538 inşaat firmasına yaklaşık 1,5 milyon lira cezai işlem uygulandı. Bodrum'da 15 Ekim itibariyle inşaat yasakları sona erecek ve inşaat çalışmaları yarımada genelinde yeniden başlayacak.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında inşaat yasağı başladı. Bu tarih aralığında Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yarımada genelinde yasağa uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ekiplerce denetlenen 538 inşaat firmasına yaklaşık 1,5 milyon liralık cezai işlem uygulandı. Yarın itibariyle inşaat faaliyetleri yarımada genelinde tekrar başlarken, ekiplerce özellikle inşaat çalışma saatlerine uyma, pazar günü çalışmama, çevreyi kirletmeme başta olmak üzere hafriyat kamyonları ve iş makinalarının denetimlerinin 15 Mayıs'a kadar aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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