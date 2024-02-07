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Bodrum'da İnşaat Malzemeleri Yangını Söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, açık alanda bulunan inşaat izolasyon malzemelerinin tutuştuğu yangın itfaiyeciler tarafından söndürüldü. İnşaat malzemelerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, açık alanda bulunan inşaat izolasyon malzemelerinin tutuştuğu yangını itfaiyeciler söndürdü.

Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde özel bir firmaya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

İnşaat izolasyon malzemelerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Konacık Bodrum Muğla İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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