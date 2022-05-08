Bodrum'da İngiliz turist denizde ölü bulundu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde İngiliz turist denizde ölü bulundu.

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir kişiyi denizde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bota alınan İngiliz uyruklu Ivor Jones (90) kıyıya ulaştırıldı. Sağlık ekipleri Jones'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jones'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.