BODRUM'DA, İNGİLİZ ÇİFT KAZA GEÇİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean (33) yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28) ağır yaralandı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean (33) yaşamını yitirirken kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28) ağır yaralandı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yalıkavak? Bodrum yolunda meydana geldi. Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde İngiliz uyruklu Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mclean yaşamını yitirirken, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Jake Robert Mclean'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yaşamını yitiren Mclean'ın kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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