Bodrum'da 'İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi' hizmete girdi

Bodrum ilçesinde finansmanı ve yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tamamlanan "İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi" törenle hizmete girdi.

Bodrum ilçesinde finansmanı ve yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tamamlanan "İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi" törenle hizmete girdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, altyapıdan üstyapıya Muğla'ya sahip çıktığını söyledi.

Turizmle, tarımı birlikte düşündüklerini anlatan Tavlı, tarıma ve meralara da sahip çıktıklarına dikkati çekti.

Kütlür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da destekleriyle Muğla'da kültür turizminin altyapısını oluşturmak üzere arkeolojik çalışmaların da devam ettiğini anlatan Tavlı, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın desteği, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın katkılarıyla yaklaşık 1000 çalışan kültür turizminin altyapısını oluşturmada, arkeolojik çalışmalarda görev almakta. Hem Muğla'mız, hem de Bodrum'umuz için önemli olan bu tesisin Bodrum'a, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu tesisisin faaliyete geçmesine, vatandaşımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeye özel önem gösterdiğini ifade ederek, hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Tesisin Bodrum'da yapılan altyapı yatırımlarına bakıldığında önemli katkı sağladığına işaret eden Gürün, "Bodrum'da yüzde 46 olan arıtma kapasitesini yüzde 92'ye çıkarıyoruz. Bu tesis şu andaki yaptığımız işle yüzde 8-10 civarında katkı yapıyor. Ama protokolümüz 27 yıllık ve bu protokol süresince bakanlığımız ihtiyaç duyulduğu takdirde bunu iki misline çıkaracak katkıyı yine protokol çerçevesinde yapacak." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde ortak bir projeyle Bodrum'da çok fazla ihtiyaç olan altyapı yatırımını 29 Aralık 2020'de Bakan Ersoy'un da katıldığı törenle atıldığını, bugün itibariyle de atılan temelin sonuçlarını hep birlikte görmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir'in de arasında bulunduğu katılımcılar açılış kurdelesini keserek tesisi gezdi.