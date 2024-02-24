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Bodrum'da İlaçlama Sonrası Çocukların Zehirlenerek Ölümü Davası Açıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sanık hakkında dava açıldı. Sanık, taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sanık hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ev sahibinin talebi üzerine evi haşerelere karşı ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi tutuklu sanık H.K. hakkında "Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, evdeki ilaçlama işlemini tamamladıktan sonra, müştekilerin ve çocukların evde kalıp kalmamaları yönünde bir beyanda bulunmadığı, müştekiler ve çocuklarının evde kalmaya devam ettikleri kaydedildi.

Kullanılan tabletlerin hava ile temas etmesi üzerine zehirli gazın ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, "Bu şekilde etrafa yayılan zehirli gazın yatak odasının düzgün şekilde kapatılmaması ve müştekilerin evde kalmalarına izin verilmesi nedeniyle müştekiler ve çocuklarına etki etmeye başladığı ortaya çıktı." ifadesine yer verildi.

İddianamede, olayda yaşamını yitiren 2 kardeşin adli tıp raporuna göre, kullanılan böcek ilacından kaynaklı yaşamını yitirdiği vurgulandı.

H.K'nin savcılıktaki ifadesinde, tabletleri evin yatak odasına yerleştirdikten sonra kapısını bantla kapattığı ve sadece bu odaya iki gün girilmemesini söylediği belirtilen iddianamede, ilacın uygulandığı alana 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu ilacın evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği halde, ilacın uygulandığı belirtildi.

Ölümün gerçekleştiği zamana kadar müşteki ve çocuklarının bu alanda kaldıkları, şüphelinin daha önce başka evlerde aynı ilacı uygulaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığından müştekilere bu yönde uyarıda bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, hava ile temas eden ilacın çıkardığı gazın renksiz olması nedeniyle diğer odalara da yayıldığının fark edilemeyeceği ancak bunların ilaçlama firması sahibi ve uzun yıllardır bu işi yapan şüpheli tarafından bilindiği belirtildi.

Sanığın, "Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan anne İ.S, fenalaşan çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S'yi 20 Mayıs 2023'te hastaneye götürmüş, erkek bebek U.S. hayatını kaybetmiş, Muğla'daki hastaneye sevk edilen K.S. de bir süre sonra yaşamını yitirmişti. İki kardeşin cenazeleri Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İki çocuğun, tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 22 Mayıs 2023'te gözaltına alınan ilaçlamayı yapan H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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