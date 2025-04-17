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Bodrum'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi ile Hint keneviri yetiştiren B.C. isimli şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Evinin içinde kenevir bitkileri, uyuşturucu aparatlar ve tohumlar ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.C'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.C. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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