Bodrum'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.C'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.C. gözaltına alındı.