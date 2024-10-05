Bodrum'da İki Gönüllü Kadın, Hayvan Barınağında Köpekler İçin Görev Başında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Tatiana Büyükiskender (35) ile arkadaşı İrina Faralyalı (49), 5 yıldır hayvan barınağında köpeklere bakıyor. İki hayvansever, barınaktaki can dostlarının gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan sağlık kontrollerini yapmaya kadar her türlü bakımını üstleniyor.

Bodrum'da yaşayan Rusya uyruklu ve 1 çocuk annesi olan Tatiana Büyükiskender ile 2 çocuk annesi İrina Faralyalı, tam 5 yıldır Bodrum Belediyesi'ne ait barınağa gelerek buradaki köpeklerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Her hafta düzenli olarak cuma günleri barınağa gelen 2 gönüllü, köpeklerin sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, şefkatle yaklaşıp, onlarla vakit geçiriyor. Sabah saatlerinde başlayan bu gönüllü mesai, köpekler için pişirilen mamalar, yapılan sağlık kontrolleri ve keyifli yürüyüşlerle sürüyor. İki arkadaş, sadece barınaktaki köpeklere değil, sokaktaki hayvanlara da yardım ediyor. Her fırsatta sokak köpeklerine mama dağıtan 2 gönüllü, vatandaşlara barınaktaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda çağrıda bulunuyor.

'HAYVANLARA SEVGİ VERMEMİZ GEREKİYOR'

Köpeklerin sahiplendirilmesi için çağrıda bulunan Tatiana Büyükiskender, Barınağa pandemiden önce gelmeye başladık. Arkadaşlarımın buraya geldiğini duydum ve peşlerine takıldım. Yaklaşık 5 senedir de buraya geliyoruz. Saat 08.00-09.00 arası barınağa geliyoruz. Köpeklere mama pişiriyoruz daha sonra onları yediriyoruz. Ardından köpekleri gezdiriyoruz, onları sevip, herhangi bir rahatsızlıkları var mı diye kontrol ediyoruz. Buraya ziyaret için gelenlerin bazıları ne yaptığımızı merak ediyor ve soruyorlar, bazıları ise sadece bakıyor. Her hafta geldiğimiz için köpekler bizi tanıyorlar ve umutla bekliyorlar. Sokaktaki köpekleri de aynı şekilde besliyoruz, onlara da bakıyoruz. Kiracı olduğumuz için evimizde sadece kedi bakıyoruz. İnsanlardan daha çok yardım istiyoruz. Buraya gelip, bizlere yardım etsinler, hep birlikte buradaki can dostlara bakalım. Bazen gücümüz yetmiyor. Bunun yanında buradaki köpekleri sahiplendirmeye çalışıyoruz. İnsan olduğumuzu unutmayıp, hayvanlara sevgi vermemiz gerekiyor dedi.

'BURADAKİ HER KÖPEĞİ TANIYORUM'

İrina Faralyalı, Buradaki her köpeği tanıyorum. Onların rutin sağlık kontrollerini yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum. Buraya çok az insan geliyor. Burada çok köpek olduğu için yardım lazım. Köpekler kafeslerinde oturuyorlar ve sevgi bekliyorlar. Köpeklerle burada hiçbir problem yaşamadım. İnsanların köpeklere uyguladığı kötü davranışları görünce çok üzülüyorum diye konuştu.

Haber - Kamera Fırat AKAY BODRUM (Muğla),