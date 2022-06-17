Bodrum'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki duvarın arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince çıkarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki duvarın arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince çıkarıldı. Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kedi yavrusunun bir sitenin bahçesinde iki duvar arasında sıkıştığı ihbarını alan Bodrum İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla çıkardıkları kedi yavrusunu yaşam alanına bıraktı. Kurtarma anları ekiplerce cep telefonuyla kaydedildi. AA / Güncel İtfaiye Bodrum Muğla kedi Güncel Haberler

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