Bodrum'da İki Cinayetle İlgili 16 Şüpheli için İddianame Hazırlandı

Bodrum'da İki Cinayetle İlgili 16 Şüpheli için İddianame Hazırlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede, olayın azmettiricisi Eşref T. ve diğer 16 şüpheli, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si firari 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın geçen yıl ağustosta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si firari 16 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Eşref T'nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu, ölenler Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ı diğer şüpheliler Naim Y. ve Ersan A. aracılığıyla ulaşıp Bodrum'a getirdiği, maktullere yakın davrandığı, güvenlerini kazandığı belirtildi.

İddianamede, Eşref T'nin, Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ı eve yerleştirdiği, telefonlarını kapattırdığı, uyuşturucu ve alkol temin ettiği, maktullerin evde bulunmalarından faydalanarak cinayete yönelik planlar yaptığı, bu amaçla İstanbul'dan şüpheliler Vedat Y, Hasan T. ve Erhan Ş'yi, İzmir'den Ali K, Doğan S, Muhammed A, Muhammed M, Muhammed Burak B. ve Arda Ramazan K'yi Bodrum'a getirdiği, şüpheliler Vedat Y. ve Erhan Ş'nin Mazı Mahallesi'ne yerleştirildiği ifadelerine yer verildi.

Şüpheliler Ali K, Doğan S, Muhammed A, Muhammed M, Muhammed Burak B. ve Arda Ramazan K'nin ise "tatil" adı altında Alfa F isimli teknede bekletildiği belirtilen iddianamede, bu şüpheliler ile toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda öldürmenin ne şekilde gerçekleştirileceği ve cesetlerin ne yapılacağının konuşulduğu anlatıldı.

Şüpheli Caner A'ya ait araç içinde ele geçirilen iki adet çarşaf ve koli bandı ile şüphelinin ifadesinde de yer alan "Mazı'ya mı gömelim, teknede denize mi atalım" sözlerinin delillerle örtüştüğü, şüpheli Eşref T'nin talimatlarının diğer şüpheliler tarafından yerine getirildiği, Eşref T'nin olayı bizzat takip ettiği, olay sonrası da ateş etme eylemini gerçekleştiren Arda Ramazan K. ve Muhammed M. ile Caner A'nın yurt dışına kaçmasını sağladığı aktarıldı.

İddianamede, 2'si firari 16 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Adli Tıp incelemesine göre Ayhan Seyat'ın vücuduna isabet eden 14 mermiden 4'ünün, Ferit Yıldız'a isabet eden 20 mermiden ise 6'sının öldürücü nitelikte olduğunun belirtildiği iddianamede, Seyat ve Yıldız'ın 2 silahla yapılan uzaktan atışlar sonucu öldüğü kaydedildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos 2024'te ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın cesedini bulmuş, bu kişilerin silahla defalarca ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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