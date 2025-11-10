Bodrum'da İki Cinayet Davasında 7 Sanık Tahliye Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 14 sanıktan 7'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar, aileleri ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti, avukatlar da savunmalarını yaptı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Naim Y, Ersan A, Adem T, Hasan T, Vedat Y, Hayrettin D. ve Ezgi Y'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar Caner A, Erhan Ş, Muhammed A, Muhammed Burak B, Arda Ramazan K, Ali K. ve Doğan S'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

Olay

Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos 2024'te ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın cesedini bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanmıştı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si firari 16 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.