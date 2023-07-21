Bodrum'da iki araç alev topuna döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki 2 otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir araçta ise maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerindeki bir süpermarket önünde park halindeki otomobil, yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki yangın, yanındaki diğer araca sıçradı. İki araç birden alevlere teslim olurken, bir araçta ise maddi hasar oluştu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun müdahalelerin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.