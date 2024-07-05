Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da İHA ile tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından denizde tespit edilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Olayla ilişkisi olan ve VIP minibüs ile göçmen taşıyan 8 şüpheli ise jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde insansız hava aracı (İHA) tarafından denizde tespit edilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Olayla ilişkisi olan ve VIP minibüs ile göçmen taşıyan 8 şüpheli ise jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04.00'da Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde meydana geldi. İHA ile Fener mevkisinde kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 25 kaçak göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. İHA görüntülerini inceleyen Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak göçmenlerin VIP minibüs ile bölgeye getirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu noktayı tespit ederek, operasyon düzenledi. Jandarma, şüphelilerin bir kısmını minibüste bir kısmını da araç çevresinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Devran D. (20), Bilal A. (23), Ersan K. (18), Zafer S. (27), Mehmet Y. (26), Mert Yiğit Y. (25), Burak K. (21) ve Bekir S. (20) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mert Yiğit Y., Mehmet Y., Bekir S. ve Burak K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsansız Hava Aracı Operasyon Jandarma Göçmen Bodrum Muğla Politika Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title