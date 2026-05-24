Haberler

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu tonlarca su caddeye ve denize boşaldı, yolda göçük oluştu. Ekipler suyu keserek çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından tonlarca su caddeye, bölgedeki sitelerin bahçelerine ve denize boşalırken yolda da göçük oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İsale hattındaki su kesildi.

Öte yandan patlamanın ardından çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümünün rengi de değişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Kombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadı: Tartışma sonrası darbedildi

Kombi bakımı için gitti kabusu yaşadı: Pompalıyla saldırıya uğradı
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi

Üçünün de istifasını istedi: Derhal edin
Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var

Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı