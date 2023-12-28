Bodrum'da İçme Suyu Hattında Patlama: Yol Yarıldı, İşletmeler Su Bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce de birçok kez tekrarlanan olayın ardından caddedeki bazı işletmeleri su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Bodrum Belediyesi ekipleri de çevrede temizlik çalışması yaptı.