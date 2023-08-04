Bodrum'da İçme Suyu Hattında Patlama: Trafiğe Yoğunluk Oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattında yaşanan patlama nedeniyle şehir içi trafiğinde yoğunluk oluştu. Patlamanın ardından Bitez-Ortakent istikameti yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattında yaşanan patlama nedeniyle şehir içi trafiğinde yoğunluk oluştu.

Bitez Mahallesi'nde sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından Bitez-Ortakent istikameti yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yolu güzergahına yöneldi. Ana ve ara güzergahlarda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Burada yaşanan yoğunluk ekiplerce giderilmeye çalışılıyor.

Öte yandan zaman zaman yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.