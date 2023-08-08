Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, patlama sonucunda yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlama sırasında yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları başlatılacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı.
Yahşi Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Bu sebeple Ortakent-Bitez istikametinde yolda büyük çapta göçük oluştu.
Hat patladığı sırada yoldan geçen bir motosiklet, suyun tazyikiyle devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
???????Yolda belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı öğrenildi.