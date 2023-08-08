Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, patlama sonucunda yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlama sırasında yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları başlatılacak.