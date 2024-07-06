Bodrum'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Halı Yıkama Tesisi ve Bahçeye Sıçradı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, halı yıkama tesisine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken halı yıkama tesisi, bahçe ve hurdalıkta hasar meydana geldi.

?Yangın, Dereköy Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Hurdalıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce halı yıkama tesisine oradan bir bahçeye sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Hurdalıkta, bahçede ve halı yıkamacıda maddi hasar meydana geldi.