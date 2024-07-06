Bodrum'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Halı Yıkama Tesisi ve Bahçeye Sıçradı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek halı yıkama tesisine ve bahçeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak maddi hasar meydana geldi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, halı yıkama tesisine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken halı yıkama tesisi, bahçe ve hurdalıkta hasar meydana geldi.
?Yangın, Dereköy Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Hurdalıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek önce halı yıkama tesisine oradan bir bahçeye sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Hurdalıkta, bahçede ve halı yıkamacıda maddi hasar meydana geldi.