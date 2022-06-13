Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı - Haberler

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Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

AA - Osman Uras - Güncel
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Bodrum'da hükümlünün yakalanmasına engel oldukları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekiplerine engel oldukları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede müzik denetimi yapan polis ekipleri, kontrollerde işletme sahiplerinden Y.T'nin 5 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin hükümlüyü gözaltına almasına yakınları ve işletme çalışanları engel oldu. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis ekiplerince Y.T. ile 9 kişi gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Osman Uras - Güncel

Bodrum Gümbet Muğla Güncel Haberler

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