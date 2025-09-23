Haberler

Bodrum'da kafeteryada hesap ödemeden kaçan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Bodrum'da kafeteryada hesap ödemeden kaçan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum'da kafeteryada hesap ödemeden kaçan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Haber Videosu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir kafeteryada, hesabı ödemeden kaçan 3 şüpheli silah çekti. Olayda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan ve işletmeye tabancayla ateş açan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Barış Meydanı'ndaki Bodrum Denizciler Derneği'ne ait kafeteryada meydana geldi. İşletmeye müşteri olarak gelen B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı. 3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçerken kendilerini fark eden kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Bu sırada S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli, suç aleti tabancayla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Polis, kurşunların isabet ettiği işletmede inceleme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelip çalışmaları yerinde takip etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan S.C.K. ve E.K. ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Trump 'Tylenol içmeyin' uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı

Trump isim verip "Sakın içmeyin" dedi, ilaç piyasası karıştı
Dünyanın en büyük kargo uçağı droneden kaçarken az daha binalara çarpıyordu

Dünyanın en büyük kargo uçağı az daha binalara çarpıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.