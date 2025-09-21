Haberler

Bodrum'da Hesap Ödemeden Kaçan Şüpheliler Silah Çekti

Bodrum'da Hesap Ödemeden Kaçan Şüpheliler Silah Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kafeteryada hesap ödemeden kaçan üç şüpheli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir şüpheli silahla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı, şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan 3 şüpheli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden 1'i tartışma sırasında çalışanlara silahla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Barış Meydanında bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, işletmede müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı. 3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçtiği sırada kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan S.C.K., E.K. ve B.İ., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de işyeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna cevap yok

Üzüntüden ağzını bıçak açmadı! Mert Hakan'ın son halini görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.