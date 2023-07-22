Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dalış timi tarafından Bodrum'da 8 bin metrekare hayalet ağ temizliği yapıldı. Temizlik çalışması su altı kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum'da hayalet ağ temizliği yapıldı

MUĞLA - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dalış timi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği yapıldı. 8 bin metrekare hayalet ağın çıkarıldığı temizlik çalışması su altı kamerasıyla görüntülendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Türkbükü Mahallesi açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile çok sayıda denizci katıldığı çalışmada su altı dronu ile hayalet ağların bulunduğu alanın keşfi yapıldı. Yapılan keşfin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten su altı dalış timi, hayalet ağı temizliğine başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan hayalet ağlar tekneye çıkarıldı. Hayalet ağlar, yetkililer aracılığıyla Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi. Ekiplerce toplamda 8 bin metrekare hayalet ağ toplandı.

Yapılan çalışma hakkında gazetecilere açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, şunları dile getirdi;

"Bodrum koyları Muğla'nın sahilleri ve koyları iğne atsan yere düşmeyecek şekilde teknelere ev sahipliği yapıyor. Bu denizlerdeki kirliliği artırabilecek bir husus. Denizel biyo çeşitliliğe de zarar verebilecek bir durum. Bu konuda mottomuz her zaman şu oldu, en büyük temizlik denizi kirletmemekle başlar. Buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Bu mavi vatan bize miras bırakılmıştı bizde gelecek kuşaklara miras bırakmak zorundayız. Denizleri kirletmeme sorumluluğunu topyekün birlikte taşımak zorundayız. Yaklaşık 8 bin metrekare hayalet ağını dalgıç arkadaşlarımız denizden temizledi. Biz kararlıyız, başka Muğla yok. Başka Türkiye yok ama başka mavi vatan da yok. Biz sonuna kadar hep birlikte bin 500 kilometrelik sahil şeridini yeryüzü cenneti Muğla'mızın denizlerini temiz tutma konusunda kararlıyız."

Saylak, Türkbükü'nün ardından Yalıkavak, Akyarlar ve Akyaka'da hayalet ağ temizliği çalışmasını sürdüreceklerini söyledi.