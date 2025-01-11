Bodrum'da Havuzun İçine Düşen Araç, Sürücü Yüzerek Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelin havuzuna düşen otomobilin sürücüsünün yüzerek sudan çıktığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Devrim Demir'in kullandığı 35 BYN 240 plakalı otomobil, Bardakçı Koyu kara yolundan çıkıp tali yoldaki bir otelin havuzuna düştü.

Aracından çıkan Demir, yüzerek havuz kenarına ulaştı. Kısa sürede suya gömülen araç ise çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

Aracın havuza düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, Demir'in kullandığı aracın havuzun bulunduğu otel bahçesine girdiği ve dönüş manevrası yapmak istediği sırada havuza düştüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde sürücünün yüzerek havuzdan çıkması yer alıyor.

Sürücü otel ve belediyeden şikayetçi oldu

Öte yandan, Demir'in gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle otel ve belediye yönetimleri hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Demir'in şikayeti üzerine Bodrum Belediyesinden konu hakkında açıklama yapıldı.

Adreste bulunan otel havuzuna bağlanan yolun, herhangi bir olumsuzluk olmaması için trafiğe kapatıldığının belirtildiği açıklamada, "Otel yetkileri ile görüşülüp havuz etrafına gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarı yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.