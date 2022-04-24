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Bodrum'da havalar ısındı, sahiller doldu

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da havalar ısındı, sahiller doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda kitap okudu.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı gün içerisine 30 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda bazı yerli ve yabancı turistler denize girerken, bazıları şezlongda güneşlendi ve kitap okudu. Bunun yanı sıra Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının hafta başından itibaren aynı seyirde devam edeceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum, Kitap, Güncel, Haberler

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