Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bodrum'da Hasta Sedyede Oy Kullandı

Bodrum'da Hasta Sedyede Oy Kullandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda bir hasta, ambulansla getirildiği okulda oksijen tüpüne bağlı olarak sedyede oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda bir hasta, ambulansla getirildiği okulda oksijen tüpüne bağlı olarak sedyede oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, oy kullanacağı Gümüşlük Mahallesi'ndeki Kemal Durmaz İlkokulu'na ambulansla getirildi.

Sedyeyle ambulanstan indirilen Topçuoğlu, oksijen tüpüne bağlı olarak 1197 numaralı sandıkta oy verdi.

Topçuoğlu, sabahtan bu yana heyecanla oy kullanmayı beklediğini ifade etti.

Hasta kadın, oy kullandıktan sonra diğer seçmenler ve görevlilerce alkışlandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Bodrum Devlet Hastanesi Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title