Bodrum'da Hasta Sedyede Oy Kullandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda bir hasta, ambulansla getirildiği okulda oksijen tüpüne bağlı olarak sedyede oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.