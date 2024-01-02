Bodrum'da hapis cezası bulunan firari yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 ayrı suçtan 15 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'nün Yalıkavak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.