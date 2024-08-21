Bodrum'da hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ağustos'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Haklarında, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başta olmak üzere çeşitli suçlardan 5 ile 29 yıl arasında değişen O.D, T.A. ve F.K, yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.