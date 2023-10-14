Bodrum'da hafriyat kamyonu motosiklete çarptı: 1 ölü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün sollama yaptığı hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü Menekşe Algan, yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Tuğrul S. yönetimindeki 48 AIC 381 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün sollama yaptığı sırada önünde seyreden Menekşe Algan yönetimindeki 48 VG 920 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Menekşe Algan kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Menekşe Algan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Menekşe Algan'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bölgeye gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı, Menekşe Algan'ın ailesine başsağlığı diledi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Tuğrul S.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; sollama yapmaya çalışan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu motosikletin devrildiği anlar yer aldı. (DHA)