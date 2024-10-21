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Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Şoför Yaralandı

Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Şoför Yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafriyat kamyonu, otomobile çarpıp devrildi. Kaza sonucu kamyonun şoförü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşım ise iki saat boyunca durdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobile çarpıp devrilen hafriyat kamyonun şoförü Selman Ö. yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Torba Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Selman Ö.'nün (21) kontrolünü yitirdiği 06 FF 9069 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen Salih K.(55) yönetimindeki 35 CED 204 plakalı otomobile çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Selman Ö. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle ulaşım 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin kamyonu kaldırmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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