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Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Yaralı

Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kadir C. yönetimindeki 12 ACC 041 plakalı hafriyat kamyonu, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen Vedat Y. idaresindeki 34 FOT 736 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Vedat Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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