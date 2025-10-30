Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, 1 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, Gürece Mahallesi'nde şarampole düştü ve sürücü ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.
Rıdvan Ş'nin kullandığı 48 ASG 239 plakalı hafriyat kamyonu, Gürece Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.